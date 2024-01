Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid analizó en laSexta Xplica el "principio de demanda efectiva por el que esta lleva a crecer económicamente".

"Si no hay mejoras salariales, no habrá mayor demanda de los consumidores y las empresas se nutren de ella. Si no hay mayor salario y no hay mayor riqueza, el PIB no va a crecer", afirmó.

Además, Inurrieta destacó la importancia de diferenciar "el nivel general de precios" de "la inflación": "Puedes subir los precios a medida que aumentan tus costes y eso no significa mayor inflación, ese nivel general de precios puede mantenerse estable con mayores precios".

Sobre la situación en España, subrayó que "hay un problema de márgenes, de demanda efectiva" y añadió: "Los empresarios deberían querer que haya mayor demanda para poder satisfacer sus propios servicios y productos".