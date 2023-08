Yolanda Alba tiene dos trabajos para poder hacer frente a su hipoteca, que ha pasado de 330 a 966 euros. Además, asegura que a partir de noviembre pagará 1029 euros. "Me estoy planteando dos trabajos y cuarto porque no voy a poder con todo", ha lamentado.

Así, ha asegurado que lleva desde noviembre "sin tener vida". "Físicamente no me encuentro bien, tengo una lesión en la rodilla, estoy mal de las cervicales... hoy acabo el bucle de 25 días trabajando. Llevo casi 16 años pagando y solo he pagado 44.000 euros", ha añadido la afectada, que ha asegurado que ha llegado a recriminar al banco que para que él cobre, ella se está "matando en vida".

Además, asegura que le han denegado el código de buenas prácticas bancarias porque el año pasado no tuvo problemas para pagar la vivienda. "Si yo solo tuviera un trabajo y con mi hijo viviendo en casa sí que me darían el código, pero es que mi hijo está en paro", ha aseverado. Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia.