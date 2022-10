María del Mar es camarera del piso, y conoce bien el sector de la hostelería. Precisamente por ello, ha intervenido en laSexta Xplica para reprochar a los empresarios que no cumplan con la legalidad relativa a los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. "No es cierto que cumplan el convenio, porque a nosotras, que somos camareras de piso, no se nos rige por el convenio de hostelería, sino por el de limpieza".

Así se ha dirigido la trabajadora a Carmen Planas, empresaria y Presidenta del CAEB, señalando las deficiencias del sector: "Son ustedes los que han vendido nuestro trabajo a empresas de servicio, así que no nos vengan engañando porque las españolas seremos tontas algunas veces, pero hemos espabilado. Yo diría que un 90% de los empresarios de hostelería de este país no cumplen ningún convenio y se agarran al que más barato le sale. Eso lo pagamos nosotros con nuestra salud".

A estas palabras de denuncia ha respondido la propia Planas, afirmando que, si bien "respeta" la opinión de María del Mar, ella "no puede afirmar si existen empresarios que no hacen lo que toca". Y ha añadido: "Puede haber excepciones. A lo mejor hay empresas que externalizan los servicios y a lo mejor en este caso tendrían un convenio de limpieza, pero la empresa que externaliza y da servicio al hotel tiene que cumplir el convenio. La mayoría de los empresarios cumplimos las normas".