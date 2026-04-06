El dueño de una promotora, sobre el problema de la vivienda": "Hay una escasez de mano de obra brutal"

"El problema es que expulsamos a los trabajadores del mercado de la construcción porque no había trabajo en España durante esos 10 años desde la crisis de 2008 y ahora falta mano de obra", afirma José Luis Azañón.

José Luis Azañón, propietario de peluquerías 'Rizos', analiza el problema de la viviendaen España: "Hablamos del 16% del mercado de vivienda del alquiler en España cuando en Francia es más del 40%"."O sea el problema no está en el porcentaje del alquiler sino en cómo tratamos al alquiler y en cómo organizamos el mercado de vivienda en este pais", afirma Azañón, que recuerda que "el problema viene desde 2008 con la crisis inmobiliario que paró la construcción".

"Tardamos en arrancar más de 10 años en los que el mercado inmobiliario se frena por completa mientras tenemos una presión migratoria enorme por lo que la oferta y la demanda está totalmente desequilibrada", asegura el hombre. Además Azañón, que tiene una promotora inmobiliaria, asegura que "el problema es que hemos expulsado a los trabajadores del mercado de la construcción porque no había trabajo en España durante esos 10 años".

Por eso, Azañón explica que en la actualidad "no hay masa laboral para construir viviendas": "Hay una escasez de mano de obra brutal, por lo que no podemos construir al ritmo que necesita el país para cubrir la demanda de vivienda en este país". "Tenemos una pescadilla que se muerde la cola muy complicada de resolver", insiste el empresario, que afirma que además de no tener "mano de obra, tenemos un sistema inmobiliario que no es ágil".

"Hay más de 100.000.000 de metros cuadrados de suelo parados por diferentes cuestiones", detalla Azañón, que critica que "hay estos terrenos en localidades y comunidades autónomas de partidos políticos diferentes al Gobierno y que tienen parados estos planes generales que liberarían suelo". De esta forma, "se aumentaría la oferta", y, con ello, "la demanda la puedes cubrir mejor con los precios".

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