Así responde el portavoz del Sindicato de Inquilinas a un inversor: "No hay viviendas para el resto porque tú tienes 17 pisos"

"Claro que no hay vivienda para los demás cuando tú tienes 17", afirma tajante Fernando de los Santos, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas a Pascual Ariño, un inversor inmobiliario.

Pascual Ariño, inversor inmobiliario, y Fernando de los Santos, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, protagonizan un debate sobre el problema de la vivienda en el plató de laSexta Xplica. El inversor inmobiliario explica que llegó "a tener 17 pisos", pero que, en la actualidad, está "vendiendo varios" porque se fue a Andorra y está "cambiando la estructura fiscal".

Además, Ariño explica que "el principal problema es que no hay vivienda porque no se para de hacer políticas que criminalizan y perjudican a los propietarios". Sin embargo, De los Santos se muestra completamente en contra de esta idea y afirma rotundo en el vídeo que "no hay vivienda" porque el inversor "tiene 17": "Claro que no hay vivienda para los demás cuando tú tienes 17".

"El Banco de España dice que en el país se necesitan más de 700.000 viviendas", defiende Ariño, que también da datos del "Fondo Monetario Internacional" que "dice que los topes del alquiler no funcionan": "No sirve limitar ni restringir sino que lo que hace falta es construir vivienda, liberar suelo y agilizar las licencias". "La población no para de aumentar y si no se construye, los precios suben", asegura el inversor, que recuerda que "no solo han subido los precios de las casas sino también la cesta de la compra".

No obstante, el portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas mantiene su postura y realiza una tajante reflexión a Pascual Ariño: "¿Por qué suben los precios en las provincias donde baja la población?". Puedes ver la respuesta del inversor inmobiliario en el vídeo que hay sobre estas líneas.

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