Un dueño de 20 gasolineras habla de las "trampas" de algunas estaciones: "Teniendo precios de preguerra han vendido a 1,80"

Joseba Berrenengoa, en laSexta Xplica, ha afirmado que sigue ganando "los mismos nueve céntimos de siempre" y apunta a algunas estaciones de petrolera. "A nosotros nos han vendido a precios más caros desde el primer día", dice.

Joseba Berrenengoa, dueño de 20 gasolineras, ha hablado en laSexta Xplica del precio de los combustibles y del gran aumento que han experimentado desde el comienzo de la guerra en Irán. En sus palabras, ha respondido a Carlos Cagigal y ha afirmado que él sigue ganando "los mismos nueve céntimos" desde que está en el sector.

En ese sentido, sí ha apuntado a ciertas estaciones: "Los de petrolera pueden tener acuerdos semanales o mensuales. Si tienes uno mensual y se referencia a días antes de la guerra... sí que han hecho trampas".

"Teniendo precios de preguerra venden a 1,80 euros. Han ganado mucho dinero", ha explicado en el programa de José Yélamo.

Berrenengoa ha expuesto el caso de las gasolineras independientes como las que él tiene: "Hemos estado más caras desde el primer día porque después de los bombardeos nos han vendido a precios más caros. Sólo hemos leído el mercado".

Sobre las medidas del Gobierno, dice que las van a aplicar "sin ningún problema": "Han aprendido de los 20 céntimos de bonificación en los que sí tuvimos problemas informáticos. Ahora solo tenemos que retocar el IVA. Será muy sencillo".

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