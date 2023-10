Ricardo Creixems, pluriempleado, habló en laSexta Xplica de su complicada situación. "Yo trabajo 40 horas. He conseguido un trabajo de 7:00 a 15:00 horas, el cual me encanta porque me da la posibilidad de por la tarde seguir limpiando sofás y colchones en la empresa de mi hermano y por la noche hacer eventos los fines de semana", indicó.

Así, señaló que a lo mejor un domingo acaba en el pub o la discoteca "a las 5:00 horas y a las 6:30 horas" está "tomando el café sin dormir para ir a soldar", "Y todo esto simplemente para vivir. No tengo un coche de alta gama, ni hipoteca, ni hijos. Simplemente lo que tengo son ganas de trabajar, pero imposibilidad para hacer muchas cosas", lamentó Creixems.