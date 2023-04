Ana María Trinidad, madre de dos hijos, ha tenido que volver a casa de sus padres y contó en la Sexta Xplica su difícil situación: "Estoy esperando a que me den el subsidio, que supongo que sí porque tengo dos hijos y he trabajado seis mese; este mes no he cobrado nada, solo la liquidación y, de momento, tiro para adelante con la ayuda de mis padres".

Así, la joven madre contó que ha trabajado de "todo, lo que más en hostelería", y no le importa "en lo que trabajar". "Me gusta trabajar porque me gusta tener dinero", reconoció Ana María Trinidad, cuyo testimonio completo puedes escuchar en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.