Díaz-Giménez llama "cierre patronal" a la posible huelga de alquileres: "Solo conseguiréis que os pidan un dineral de fianza"

Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE Business School, analiza en laSexta Xplica el problema del mercado del alquiler en España: la falta de oferta. En su opinión, medidas como dejar de pagar a los propietarios no solo no solucionan el problema, sino que lo agravan. "Eso solo conseguirá que haya aún menos pisos en alquiler y menos propietarios dispuestos a alquilar", advierte. Una lógica que, según él, recuerda a la de Donald Trump y sus aranceles.

Frente a esto, propone ir a la raíz: "Tenemos que ser capaces de reorganizar el territorio". Para Díaz-Giménez, el verdadero desafío está en la política de suelo y en cómo se gestiona.

También critica el término "huelga de alquileres", y lo redefien: "Esto no es una huelga, es un cierre patronal. Vosotros sois los patrones, los que pagáis. La huelga la hace quien cobra, no quien paga". Y reitera que para él no es le mecanismo adecuado: "Solo conseguiréis que os pidan un dineral de fianza. Estáis ladrando al árbol equivocado".