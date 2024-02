Daniel Machuca, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha dado las claves en laSexta Xplica sobre qué hace la banca para que siempre le salgan las cuentas. Así, en primer lugar ha señalado el cierre de oficinas. "En la actualidad, hay menos del 60% de sucursales abiertas que en 2008, pero lo más sangrante es que han dejado sin oficina a más de 4.000 municipios. Hasta el 57% de los municipios de España no tienen servicios bancarios, algo que supone un servicio básico", ha subrayado.

Además, Machica ha destacado el despido masivos de trabajadores en el sector: "Ha habido más de 100.000 despidos desde 2008; la banca ha sido el sector que ha encabezado el número de despidos en nuestro país", ha señalado el experto, a lo que ha añadido que "se han reducido en un 42% las plantillas de los bancos".

Sin embargo, pese a que han reducido la plantilla y las sucursales, no han ofrecido un servicio más barato a sus clientes. "Antes había depósitos gratuitos, pero a día de hoy la media de coste de tener tu dinero en el banco, en una cuenta no bonificada, es de 145 euros al año, a lo que hay que sumar entre 40 y 90 euros al año de coste por tarjeta", ha apuntado el portavoz de Asufin, quien también ha subrayado que hay bancos que para no cobrar comisiones por tarjeta o cuenta piden que se tengan "hasta tres seguros contratados con ellos, la nómina y la hipoteca".