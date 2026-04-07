Cristina Segura, de 'Talento para el futuro': "Los jóvenes tienen muy difícil imaginar un futuro si no se les garantiza unas condiciones"

La Sexta Xplica pone sobre la mesa cómo la subida de precios por combustible y fertilizantes impacta en la cesta de la compra y en la vida de las familias, especialmente en los jóvenes.

La escalada de precios no solo afecta al coste de la vivienda, sino también al de la cesta de la compra, poniendo en aprietos a las familias más vulnerables, según se analizó en laSexta Xplica.

Cristina Segura, de 'Talento para el futuro', pone el foco en la juventud, destacando cómo la falta de acceso a una vivienda digna condiciona su capacidad para planificar el futuro. "Aquí se ha dicho mucho que la juventud tiene que ahorrar, empezar por un alquiler, hacer muchísimas cosas... pero muchas personas jóvenes van a tener muy difícil imaginar un futuro si no se les garantiza unas condiciones", señala.

Para ello, cita un informe de su organización donde se refleja que un 63% de la juventud decía "sentir malestar emocional por no encontrar una vivienda". "Aquí se ha dicho que si cambias de vivienda tampoco pasa nada, ¡claro que pasa! Cómo te vas a imaginar un futuro si tienes que estar constantemente preocupada por tengo que ir a comprar, pagar alquiler...¿En qué momento imaginamos un futuro más allá de voy a encontrar una vivienda?", explica.

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