La clara petición de Afra Blanco a los propietarios: "No le hagáis el trabajo a los especuladores"

Afra Blanco se ha mostrado más que tajante en laSexta Xplica. La sindicalista, en una de sus intervenciones, ha puesto el punto de mira en los propietarios para lanzarles una petición clara: "No le hagáis el trabajo a los grandes tenedores".

"Esto no va de odio al propietario. Esto va de rechazo a la especulación. Ocho mil viviendas, y un único propietario", ha dicho Blanco en el programa de José Yélamo.

Y dejó otro mensaje: "Algunos ganan cuando nos dividen, y perdemos cuando se lo permitimos. Como esto solo afecta a los jóvenes y yo no soy joven, no va conmigo. Como esto afecta a las personas mayores, no va conmigo. Como esto afecta a Ana y yo no vivo en Valencia, no va conmigo. Pero cuando de repente va conmigo, o con mi hijo, o con mi nieto..."