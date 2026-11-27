El periodista Javier Chicote considera que debería ser ilegal "usar las armas de estar en el Gobierno" durante una campaña electoral.

Javier Chicote ha criticado la decisión del Gobierno de ampliar a diez días el permiso por fallecimiento, aprobada en el Consejo de Ministros a menos de una semana de las elecciones. El periodista considera que esta medida, tan cercana a los comicios, es "ruin y tramposa" y ha expresado que "no es razonable" hacerlo ahora, sugiriendo que se está usando lo público para influir en el voto. Afra Blanco recordó que la propuesta se debatió hace un año, pero Chicote insiste en que se ha concretado justo antes de las elecciones, lo que debería ser ilegal durante una campaña electoral.

Javier Chicote ha criticado este viernes que el Gobierno haya aprobado en el Consejo de Ministros la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento la misma semana de las elecciones del 29N.

El periodista ha considerado que aprobar la medida tan cerca de los comicios es "ruin y tramposo". "No es razonable. Hay unas elecciones, que la gente decida", ha declarado en laSexta Xplica.

Chicote ha insistido en que "no puedes jugar ahora con lo público para comprar votos con diez días por el fallecimiento de una persona", señalando que "han pasado ocho años y ahora de repente el Gobierno descubre una serie de cosas".

Afra Blanco le ha recordado que hace un año ya se estuvo hablando y debatiendo sobre la propuesta, pero no ha convencido a Chicote, que ha cuestionado que "se ha llegado a un acuerdo ahora, con unas elecciones el domingo".

"Tendría que ser ilegal en una campaña electoral usar las armas de estar en el Gobierno", ha insistido Chicote, que ha opinado además que "la Diputación Permanente que no refleja el equilibrio del Congreso".

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