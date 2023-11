Celia Villalobos ha calificado de "teatro absoluto" lo que está ocurriendo con "Pedro Sánchez, Puuigdemont y todos", tras lo que ha criticado "la decisión política de Sánchez de llegar hasta el final". "No iba a hacer una serie de cosas que está haciendo. Sánchez no tiene límite, no tiene líneas rojas. Por encima de todo tiene que ser presidente. Yo entiendo perfectamente que Sánchez tiene derecho a negociar su investidura. Eso es así, pero tienes que ponerte determinados límites, que has traspasado", ha denunciado.

Así, la exministra de Sanidad ha expresado que "algún socialista" le ha dicho "que Feijóo no ha podido ser presidente". Sin embargo, para Villalobos, "no ha podido serlo porque no ha querido", ya que, según ha dicho, "si hubiera querido hacer caso a Junts, que es de su ideología, lo más seguro es que hubiera sido presidente", a lo que el presentador de laSexta Xplica, José Yélamo ha respondido señalando que "con Vox en la ecuación, estaba complicado".

"¿De verdad te crees lo que acabas de decir sin reírte? Si el PP va con Vox, no se le junta nadie", ha expresado por su parte José Luis Ábalos tras escuchar a la exministra del PP, quien ha afirmado que "lo que quiere el señor Puigdemont es la amnistía, volver a Cataluña y volver a ganar las elecciones en Cataluña". "Lo demás le trae sin cuidado. A mí no me gustaría que hubiera investidura. El problema es que lo que pone en riesgo Sánchez es la convivencia entre los españoles", ha zanjado Celia Villalobos.