Celia Villalobos, en laSexta Xplica, se ha centrado en lo que en su opinión es lo importante de todo lo sucedido tras la DANA. Con Carlos Mazón, president de la Generalitat, cada vez más acorralado, la exdiputada del PP dijo que "no es el momento de las responsabilidades políticas".

"Me preocupa que haya pueblos que no tengan cubiertas las necesidades vitales. Si no tuviera 75 años estaría cocinando para 200. Hice lo que pude, que es mandar dinero a Cáritas o a la Cruz Roja", expresó.

Y luego, lo demás: "Para mí eso es fundamental. Y sí, claro que habrá que analizar las responsabilidades políticas, que están repartidas. Se habla de Valencia, que ha tomado decisiones en momentos que no fueron adecuados... Pero hay más".

"El Gobierno central tendría que haber intervenido. Esta DANA afectaba a tres Comunidades Autónomas. Afectaba a Andalucía, a Castilla la Mancha y Valencia".