El abogado de las cloacas de Leire Díez visitó a Santos Cerdán tras su entrada en prisión

Sorpresa en la prisión de Soto del Real. Las cámaras de laSexta han captado la visita de Jacobo Teijelo junto al abogado Benet Salellas a Santos Cerdán. Ha sucedido en el primer día de ingreso del ex número tres del PSOE en la cárcel, que junto a su abogado de confianza ha recibido a Teijelo, lo que apuntaría a una colaboración de este letrado en la defensa de Cerdán.

El nombre de Teijelo ha ocupado informaciones en los últimos meses por sus vínculos con el caso Koldo tras salir a la luz una grabación en su despacho en la que la exmilitante del PSOE Leire Díez, acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, intentaba obtener información de otro empresario, Alejandro Hamlym, para desacreditar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Este veterano abogado es un especialista en dinamitar causas.

laSexta accedía hace meses a 53 minutos de esa conversación con Hamlym. La propia Leire Díez pedía "coordinación" y "celeridad" para conseguir material comprometedor contra la UCO y ponía a Teijelo en el centro de la coordinación de estos trámites. "Una cosa que te voy a decir que es fundamental y se llama coordinación. Hoy estamos teniendo esta reunión, pero a partir de aquí, coordina Jacobo (Teijelo) todo. Lo que sí te voy a decir es una cosa: lo quiero para pasado mañana, porque dentro de cinco días ya son muchos. Cuanto más dilatemos esto, peor", afirmaba Díez exigiendo premura a Hamlyn y destacando la figura de este letrado.

Otro de los protagonistas de la trama Koldo, el exministro José Luis Ábalos, se ha pronunciado sobre estos movimientos. "La cloaquilla de Leire Díez era para salvar a Santos Cerdán, pero lo hicieron como el culo", ha revelado Ábalos a Ok Diario. "Son unos ineptos. Lo de Santos Cerdán ha explotado. Han tenido año y medio y lo único que hay es una cloaca por ahí funcionando, patética, que da pena… Te enfrentas a profesionales de la cloaca con una cloaquita", detalla el citado medio de su conversación con el exministro.

Fuentes penitenciarias también han confirmado a laSexta esa reunión a tres bandas entre Teijelo, Cerdán y Salellas apenas unas horas después del ingreso en prisión del socialista. Se le puede ver en las imágenes de laSexta el lunes por la tarde, saliendo del centro penitenciario y también conduciendo el coche en el que se desplazaba el abogado de Santos Cerdán. El encuentro tuvo lugar poco después del ingreso en prisión de Santos Cerdán, alrededor de las 19:30 horas y se llevó a cabo en uno de los locutorios de esta prisión.

En conversación con laSexta, el abogado Benet Salellas ha evitado dar detalles sobre esta visita. "La cuestión sobre las personas que visitan o dejan de visitar al Sr. Cerdán en el centro penitenciario, lo que come, cómo viste, el módulo en el que se encuentra... os agradezco vuestro interés pero son cuestiones que exceden mi encargo profesional", ha señalado. Y ante la insistencia sobre si Teijelo va a colaborar o no en la defensa de Cerdán, Salellas sentencia con un "creo que he sido claro".