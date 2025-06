El consejo de Ramoncín a las exparejas y amigas de Ábalos que han hablado: "Que huyan de todo esto y se callen"

Ramoncín reaccionó en laSexta Xplica a las declaraciones que han hecho exparejas y examigas de José Luis Ábalos, y expresó que le "gustaría ver a otro tipo de personas hablando de este asunto", tras lo que pronosticó que "al final, estas mujeres terminarán siendo víctimas de algunas cadenas de televisión, de algunos programas y periodistas sin escrúpulos".

"No dudo de lo que digan sea verdad o no, pero me parece todo tan rosa que no me cuadra, y lo lamento mucho, pero son tres mujeres hablando de este señor. ¿Es que no hay nadie más que pueda hablar de ello? Porque al final de lo que estamos hablando es de si les dieron trabajo o si fueron unas consentidas", lamentó el artista, quien dijo que lo siente por ellas.

Así, Ramoncín les mandó un mensaje desde el plató de laSexta Xplica a las exparejas y examigas del exministro: "Si nos están viendo, les recomiendo que huyan todo lo que puedan de todo esto, y que se callen, porque el silencio es lo que tiene valor en un asunto como este".