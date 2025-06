¿Conoce las nuevas señales de tráfico? La DGT renueva algunos indicativos que entran en vigor el 1 de julio

A partir del 1 de julio, ya seamos conductores o estemos preparándonos para conseguir el carnet de conducir, tendremos que estar atentos a las nuevas señales de tráfico. Porque la Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho cambios en algunas de las que ya conocemos, pero también ha introducido otras nuevas.

Sea como fuese, parece que las señales de tráfico se amoldan a los tiempos porque, muy pronto, veremos dibujos de jabalíes en vez de los ya típicos ciervos saltando; aunque este indicador seguirá significando lo mismo. Advertirá a los conductores de la presencia de animalesque pueden ocupar la carretera. Porque desde hace unos años, es cada vez más frecuente ver a jabalíes cerca de los núcleos urbanos y de las vías.

Pero no es la única novedad o cambio introducido por la DGT. Los ancianos ya no van curvados, sino erguidos, para indicar que estamos circulando por un lugar en el que puede haber personas con movilidad reducida. Y ahora, también, las niñas llevan de la mano a los niños y no solo al revés, en las señales que identifican las zonas cercanas a un centro de educación.

Presten atención a estas señales de tráfico porque son nuevas y las van a ver en la carretera muy pronto. Concretamente a partir del 1 de julio de este año. Y, por ello, en la Sexta hemos salido a la calle para preguntar sobre esta novedad en la circulación vial, para descubrir si cualquier ciudadano es capaz de interpretarlas a simple vista, o si nos va a tocar estudiar.

Al enseñar la nueva señal de la DGT que, como hemos dicho, muestra a dos ancianos erguidos, estas son algunas de las respuestas obtenidas: "Son dos abuelitos", "quiere decir que habrá una residencia cerca" o que "hay que ceder el paso a las personas de la tercera edad". Y, la verdad, es que casi todos los consultados han estado muy cerca, pues esta señal quiere indicar peligro ante personas con dificultades motrices.

Nuevas señales de la DGT

Seguimos con otro indicativo que, en esta ocasión, ha creado más confusión. Porque la señal en color azul que muestra un vehículo con un "2+" significa que ese carril está reservado para vehículos con alta ocupación (VAO), pero algunos ciudadanos la han interpretado como que indica "dos pasajeros máximo" o "que hay que mantener dos metros de distancia".

Aunque hemos encontrado a una persona que nos lo ha sabido explicar a la primera al decir que "si vas por ese carril, tienes que llevar más de dos ocupantes en el coche".

Seguimos preguntando por una señal redonda, en la que se ve un patinete eléctrico blanco sobre un fondo azul. Y aunque nos hemos encontrado con quien creía que era para indicar un parking de carga eléctrica de estos vehículos, quiere decirnos que estamos ante una vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal.

Ahora, la cuestión es si estamos todos preparados para respetar las nuevas señales de tráfico a partir de este 1 de julio. Porque se acaba el curso escolar, pero parece que la DGT no ha puesto deberes de última hora para este verano.