José Enrique Monrosi, en laSexta Xplica, ha sido tajante y contundente con la gestión de Carlos Mazón de la DANA. El periodista de 'ElDiario.es', en el programa de José Yélamo, afirmó que el president de la Comunitat Valenciana "es responsable directo de la muerte de cientos de valencianos".

"Mazón estaba donde no tenía que estar y a lo que no tenía que estar. En una comida que no tenía que ver con la DANA, incomunicado y sin dar ni liderar las respuestas", dijo Monrosi en su intervención.

Porque para él, el futuro del president "no es ya un debate": "A Mazón le quedan dos episodios. Uno, para saber cuándo será su dimisión o cese; dos, saber si esta negligencia por la irresponsabilidad en su gestión tiene consecuencias penales y judiciales".

"La alerta se emitió a las 20:12. Todos somos conscientes de que si se hubiese emitido antes se hubieran salvado cientos de vidas", concluyó Monrosi.