Doce días después de la DANA, los estragos de la gota fría siguen dejando sin oxígeno a los valencianos. Y no solo eso, sino que la propia gestión está haciendo estragos. En laSexta Xplica se ha debatido sobre las decisiones que se tomaron tanto antes como después de la DANA y Celia Villalobos ha defendido la posición de Sánchez.

"Esto no sabemos cómo va a acabar, vamos a ocuparnos de los vivos y vamos a ocuparnos de los muertos. Vamos a acabar la labor que es interminable e intentar que esto no vuelva a pasar porque en este país tenemos por norma llenar los informativos para hablar de un drama y un mes después nadie se acuerda", ha explicado.

Por otro lado, Villalobos ha querido defender a Sánchez tras las críticas que ha recibido por no mandar unas ayudas que el propio Mazón no había pedido. "No se me ocurre bajo ningún concepto decir que es responsable de ninguna de las muertes, es mezquino", ha concluido.