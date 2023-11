En 72 horas Daniel Sancho conocerá su próximo futuro judicial por el crimen de Edwin Arrieta. El hijo del actor Rodolfo Sancho se enfrentará el próximo lunes a una vista oral en la que el juez y el fiscal de Tailandia le comunicarán la acusación formulada en su contra.

Daniel Sancho puede, o no, reconocer el crimen del cirujano colombiano y ello sería decisivo para una pena de muerte, o cadena perpetua.

El caso fue analizado por laSexta Xplica de la mano de expertos como Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura.

Para Cortés, la autopsia resulta fundamental para determinar o descartar la existencia de alevosía o ensañamiento. No obstante, al tratarse de un descuartizamiento, se trata de una situación peculiar: "La autopsia de un cadáver mutilado solo puede dar resultados mutilados en aspectos esenciales del delito como el ensañamiento, que sería una de las circunstancias que en el Código Tailandés justificaría la pena de muerte".

No obstante, el catedrático apuntó que "el paso del tiempo va debilitando el valor probatorio de ese resto humano".

Comparando las garantías judiciales de ambos países, Emilio Cortés destacó que no se puede "homologar el sistema español con el tailandés" y añadió: "En España aplicaríamos el 'in dubio pro reo' y al no existir resultados forenses válidos no podríamos hablar de una alevosía o ensañamiento. Pero todo depende del umbral de intensidad que tenga la presunción de inocencia en Tailandia, que no tiene el mismo grado de expansión, o impacto que, afortunadamente tiene en España".