Carlos Cagigal asegura que las gasolineras están especulando: "Sus justificaciones no hay por donde cogerlas"

En sus palabras, el experto en energía considera que la gran subida en los combustibles apenas 32 horas comenzó la guerra en Oriente Medio "está totalmente injustificada".

Carlos Cagigal, experto en energía, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la subida del precio de la gasolina desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio. El barril de Brent, desde el inicio de las hostilidades, prácticamente ha duplicado su precio.

La subida en los combustibles, apunta, está "totalmente injustificada": "Se han empezado a publicar datos oficiales con curvas del aumento de precios. La subida, en apenas 32 horas, está totalmente injustificada".

"Las estaciones de servicio tienen sus tanques llenos y las distribuidoras apenas han repercutido sus nuevos precios para las estaciones independientes", explica.

Y apunta al caso de España: "Tiene una de las mayores capacidades de almacenamiento de Europa y empresas líderes a nivel mundial. Para los que estamos en el sector estas justificaciones no hay por donde cogerlas".

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