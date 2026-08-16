Cristiano Ronaldo adelanta su retirada: "Probablemente sea mi último año"

El delantero del Al-Nassr y de la selección portuguesa adelanta que "probablemente" se retirará en cuanto acabe esta temporada.

Cristiano Ronaldo podría dejar el fútbol en el verano de 2027. Lo ha adelantado él mismo en una entrevista a 'Vogue' en la que ha hablado de su trayectoria en el fútbol y de cuáles son sus planes cuando cuelgue las botas.

"Probablemente este sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular", dice el delantero del Al-Nassr y de la selección portuguesa.

A sus 41 años y con el objetivo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera (está a apenas veinte), Cristiano avanza que su salida del fútbol podría estar muy cerca tras una carrera plagada de éxitos con cinco Balones de Oro y cinco Champions League con el Manchester United y el Real Madrid.

"Tengo mi futuro todo trazado. Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio", dice el atacante del Al-Nassr.

Cristiano ya ha vuelto a los entrenamientos, pero todavía no ha debutado con su club después del Mundial. Arranca la que seguramente será su última temporada en el césped.

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