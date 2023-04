"Te veo una mujer muy válida y te digo que si llevas 18 años en una empresa y ganas 1.100 euros, mi consejo es que te cambies". Este fue el consejo que un joven ingeniero almeriense, Javier Oliver, ofreció a una dependienta que percibe un salario mensual de 1.100 euros, sin variación, desde hace 18 años.

"Cámbiate de empresa si ganas 1.100 euros y no te han subido el sueldo", reiteró el joven. Por su parte Marta Latas, la dependienta, contestó: "Si tú me ofreces un trabajo yo me voy mañana, no hay problema". Pese a esto, Oliver insistió en que Latas debe "valorarse" como trabajadora y ser "valorada".

La sindicalista Afra Blanco, que también participaba en el debate, intervino para recriminar a Javier su consejo: "¿Sabes cuánto han evolucionado los salarios?", le espetó. Sin embargo, él se reafirmó en su idea: "No tiene sentido que -Marta- no haya tenido un aumento de sueldo en toda su trayectoria".