Guardiola acusa al PSOE de Extremadura de querer "sacar rédito político de una tragedia" e insiste en la falta de medios para combatir los fuegos

El contexto Tanto los socialistas extremeños como ministros del Gobierno central han denunciado las críticas de la baronesa 'popular' de este fin de semana sobre la carencia de recursos para la extinción de los incendios.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha acusado al PSOE de Extremadura de estar "intentado buscar una oportunidad política para sacar rédito de una tragedia". Una denuncia que ha hecho este lunes en Al Rojo Vivo a raíz de una publicación en sus redes sociales en la que denunciaban que la baronesa 'popular' había mentido en sus declaraciones respecto a la falta de respuesta del Gobierno central para hacer frente al incendio de Jarilla (Cáceres), en el que también instaban a pedir la declaración del Nivel 3 de Emergencia.

En ese sentido, Guardiola ha considerado que "ni siquiera" tenía "que descender a valorar" esta cuestión que, asegura, ver como "muy triste", puesto que a sus ojos "lo que tienen que estar haciendo es apoyando". De hecho, ha insistido en que es necesario dejar "la política a un lado (...) en una situación dramática que estamos viendo sufrir a la gente". Por eso, ha subrayado que "lo peor es aprovechar esto para la guerra sucia".

Preguntada sobre la razón por la que la Junta de Extremadura no ha hecho esa petición de subir el nivel de emergencia, la 'popular' ha insistido en que no hay "ningún problema de gestión ni un problema de coordinación", ya que "se ha trabajado desde la más absoluta unidad" con todas los rangos administrativos. A renglón seguido, ha reiterado que el problema ante el fuego es "la falta de medios y no de gestión".

Y es que Guardiola ha insistido en que los medios dedicados para luchar contra las llamas en la región que dirige "ni son todos los que necesitamos ni los que hemos pedido desde el absoluto rigor" técnico. Eso sí, ha enfatizado estar "agradecida" por todos los esfuerzos dedicados desde el Gobierno central, respecto al que subraya "jamás" haber atacado, así como que no va a "entrar en guerras políticas".

Unas palabras de la presidenta autonómica que llegaban a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Ambos han criticado a los barones 'populares' por exigir medios al Estado, al tiempo que hacen oposición, así como que se desinhiben de sus responsabilidades. Respecto a este extremo, Guardiola ha subrayado haber "ejercido" sus competencias.

En cuanto al llamamiento de los ministros de "arrimar el hombro" y no cargar la responsabilidad sobre el Ejecutivo central, la 'popular' ha lamentado que en Moncloa "somos representantes del Estado cuando a ellos les interesa". Entonces, ha ejemplificado con que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, haya estado en la región, pero sin aparecer por el Puesto de Mando Avanzado (PMA).