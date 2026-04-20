Camarero señala el problema de los impuestos en España: "La gente tiene la sensación de que no sabe dónde van"

José María Camarero pone sobre la mesa de debate de laSexta Xplica algunos datos para intentar desmontar el discurso contra los impuestos en auge entre los jóvenes. Un miembro de las Nuevas Generaciones del PP niega la veracidad de una de las cifras aportadas por el economista.

José María Camarero defiende en laSexta Xplica que "el IVA no ha subido" en los últimos años, aunque Javier Díaz-Giménez apunta a que con la inflación, la cantidad correspondiente al porcentaje ha aumentado y mucho. Camarero matiza tras este dato: "los tipos del IVA, objetivamente, no han subido". "De hecho, en algunos casos, como en el de la gasolina o la luz, han bajado en algún momento de los últimos años para intentar beneficiar a una serie de familias", comenta.

El economista asegura que la presión fiscal que hay en España no es de las más altas de la Unión Europea, de hecho, está bastante por debajo de la media. "Defender la evasión fiscal no es lo mejor, eso está claro", dice respondiendo al empresario que hace unos minutos hablaba en el programa de las "dos opciones" que tiene el consumidor, el típico '¿lo quieres con IVA o sin IVA?'.

"El problema es que la gente tiene la sensación de que no sabe dónde van los impuestos", reflexiona en el programa de laSexta. "No hay, y eso es muy importante, un ejercicio de transparencia. ¿Alguien que esté aquí sabe exacatmente qué porcentaje va a sanidad o a educación, a pagar los servicios públicos o a pagar a la Policía?", se pregunta.

Lo realmente peligroso es que "ante ese desconocimiento, hay mucha gente que aprovecha para dar su discurso", señala. "Datos objetivos: el 80% de los contribuyentes recibimos más de lo que pagamos en impuestos", recalca, aunque un joven de las Nuevas Generaciones del Partido Popular presente en plató asegura que ese dato no es correcto.

Camarero insiste: "¿Cuál es el problema? Que a todos nos hacen creer que todos somos ricos y que por lo tanto debemos defender la postura del 20% que más gana". "Nos hacen creer o nos hacéis creer que somos muy ricos y que no podemos, que no tenemos que pagar impuestos porque nosotros con nuestros ingresos lo lo podríamos pagar todo. Absoluta mentira. Se beneficiará el 20% que más gana y el 80% real de la población se quedaría sin buena parte de los servicios que puede necesitar. No digo que necesite, pero que puede necesitar. Ojo, que la vida da muchas vueltas", le dice al joven del PP.

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