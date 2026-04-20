Díaz Giménez: "El sufrimiento se tiene que repartir y los ricos tenemos que pagar más que los pobres"

El economista defiende el papel de los impuestos para sostener el estado del bienestar y critica tanto a quienes hablan de "infierno fiscal" como a quienes creen que los servicios públicos son gratuitos.

Javier Díaz-Giménez, el economista y profesor del IESE, vuelve a posicionarse con claridad en el debate sobre la fiscalidad, defendiendo un reparto más equitativo. "El sufrimiento se tiene que repartir y los ricos tenemos que pagar más que los pobres", ha afirmado.

Durante su intervención, Díaz-Giménez ha cargado contra quienes califican la presión fiscal como excesiva. "Los que dicen que esto es un infierno fiscal, disfrutan todos los días de bienes públicos que les permiten abrir sus negocios, que les dan seguridad, que les permiten tener una enfermedad y no estar preocupados de quién va a pagar lo que sea que les esté ocurriendo y simplemente no lo valoran, no lo entienden y ya está", ha comentado.

En el otro lado del debate, también ha criticado a quienes consideran que los servicios públicos "son gratis". "El Estado no debe bajar los impuestos porque los tiene que usar para pagar el Estado de bienestar, para pagar todo lo que tiene que pagar. Y por eso los descuentos tienen que ser enfocados, los que los que tienen que pagar, ¡el sufrimiento se tiene que repartir y los ricos tenemos que pagar más que los pobres y ya está!", ha denuncia Díaz-Giménez.

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