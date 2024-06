Carlos Muñoz, un camarero en Granada, ha respondido a un hostelero que se queja de que "los jóvenes no quieren trabajar" y "solo piden derechos". "Es mentira que los jóvenes no quieran trabajar" ha defendido el camarero, quien ha añadido que "los empresarios de la hostelería imponen condiciones de miseria".

Además, ha pedido que no se "normalice la precariedad" y el hecho de que "los jóvenes en hostelería hagan 10 horas todos los días, que lleguen a su casa reventados, que no tengan vacaciones y que no se puedan pedir días libres".

"No hay una falta de esfuerzos, hay una falta de escrúpulos real de los empresarios de la hostelería que imponen condiciones de miseria. No se trata de que los jóvenes quieran o no quieren trabajar. Es que tenemos que trabajar, no tenemos otra opción. Estamos desposeídos del todo", ha comentado.

"Hay que poner la realidad encima de la mesa. El trabajo de la hostelería es precario", ha añadido.