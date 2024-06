El hostelero Miguel Corullón, quien tiene varios restaurantes en El Bierzo, León, se ha quejado en Xplica de que no encuentra camareros. Según cuenta, el mayor problema que tienen es que se trata de un pueblo "apartado" al cual te tienes que desplazar y donde no hay mucha vivienda.

El no tener personal provoca que en el restaurante no den a basto. De hecho, ha revelado que "el primer contrato de esta nueva llamada de auxilio que hemos tenido es una persona de 67 años que se acoge a la jubilación activa". "El mayor problema es que la gente no quiere trabajar. Los jóvenes pasan olímpicamente y solo quieren derechos", ha insistido el hostelero.

Además, ha hecho hincapié en que ofrecen buenas condiciones. "Damos de comer, pagamos las horas extras, lo único que no podemos dar es la vivienda", ha comentado el hostelero, quien ha añadido que"es lo que dice el convenio, ni más ni menos".