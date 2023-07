David Rayán, de Rayan Consulting Inmobiliario, asegura que, en tan solo dos meses, se ha reducido el parque de viviendas en alquiler y ha subido también un 20% los precios. Es más, cuenta que mucho de sus clientes están quitando el cartel de 'se alquila' porque prefieren destinarlas a uso vacacional, tras la aprobación de la Ley de Vivienda. "Hace falta una Ley de Vivienda, pero no esa", señala. En este sentido, el periodista José María Camarero le insiste en que no se pueden comprobar los efectos de una ley que no se ha puesto en marcha y duda de sus testimonios. "No me creo que las miles de viviendas, que se ponen en alquiler en España, no se quieran alquilar porque se van a okupar", la responde.

Es más, insiste en que la ley todavía no se está aplicando. "No se está aplicando porque se han convocado unas generales y no se está aplicando. Se ha paralizado porque no solo es una ley, hay un montón de legislación que se tiene que poner en marcha", añade.

Camarero cree que es un error hacer creer a todo el mundo que se va a okupar su casa si la ponen en alquiler. "No me lo creo. Otra es que digamos que prefieren tener un alquiler vacacional porque sale más rentable", concluye.