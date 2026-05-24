Gabi Sanz, tras hablar con Zapatero sobre la cancelación de una hipoteca: "Asegura que vendió una casa en Aravaca por 498.000 euros"

En laSexta Xplica, el periodista ha hablado de esa hipoteca de 500.000 euros que el expresidente y su mujer cancelaron apenas 11 meses después de solicitarla. "Lo señala con enojo, como un error de la Policía", dice.

Gabi Sanz, periodista de 'Vozpópuli', ha estado en laSexta Xplica para tratar, entre otras cosas, de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. De un expresidente al que el informe de la UDEF señala por, entre otras cosas, cancelar una hipoteca de 500.000 euros de manera anticipada tan solo 11 meses después de pedirla mediante una transferencia de 498.000 euros.

Ante eso, después de hablar con el que fuera líder socialista, Sanz afirma que Zapatero asegura que pudo cancelar dicha hipoteca "porque vendió una vivienda en Aravaca por 480.000 euros".

"Pudo cancelar esos 500.000 euros que había pedido para hacer obras y la compra de una parcela en Puerta de Hierro. Él ahora vive de alquiler en Las Rozas", cuenta Sanz.

Además, ha compartido que el expresidente señala esto "con enojo": "Como un error de la Policía que le hace confiar poco en estos informes".

Según detalla la UDEF, Zapatero y Sonsoles Espinosa, su mujer, adquirieron un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid por un precio de compraventa de 580.000 euros. Para afrontarlo, se hipotecó por medio millón de euros el 26 de febrero de 2024. El 16 de enero de 2026, figurando como ordenante la esposa del expresidente, se canceló.

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