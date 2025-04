Borrell valora la creación de un ejército europeo: "El paraguas americano no va a estar tan disponible como hasta ahora"

"¿La OTAN sigue siendo un instrumento al que debamos abrazarnos o debemos pensar en otras alternativas como un ejército europeo?", ha preguntado José Yélamo a Josep Borrell, a lo que el exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha respondido que "deberíamos dejar de depender tanto de EEUU, que es el gran socio de la OTAN", aunque cree que "salir de una dependencia relativa de EEUU va a requerir mucho esfuerzo".

"No digo que no lo hagamos, porque llevo cinco años predicándolo en Bruselas y diciendo que tenemos que ser más autónomos", ha señalado el político, a lo que ha apostillado que "el ejército europeo no es para mañana". En este sentido, Borrell ha criticado que "hacer que los ejércitos europeos sean capaces de trabajar juntos, tengan materiales compatibles y sean capaces de hacer misiones bajo un único mando es algo que los europeos hemos dicho que íbamos a hacer desde hace años, y no lo hacemos".

Así, el político ha expresado que Trump ahora "nos enseña el camino de hacerlo, porque el paraguas americano no va a estar tan disponible como lo ha estado hasta ahora". "Es una buena ocasión para asumir nuestra responsabilidad y que nuestras defensas comunes sean realmente comunes, sin esperar a que el hermano americano nos saque las castañas del fuego", ha defendido.