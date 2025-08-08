El consejo del propietario de seis pisos para comprar vivienda: "¿Nadie puede ahorrar 125 euros al mes en seis años?"

Javier Medina, propietario de seis pisos, defendió en laSexta Xplica que cualquiera puede comprarse una vivienda si se lo propone. Ha revelado que adquirió una por 45.000 euros y cargó contra quienes protestan por el precio de la vivienda.

Javier Medina, propietario de seis inmuebles, ha defendido en el programa laSexta Xplica que cualquier persona puede ahorrar para comprarse una vivienda, como él mismo hizo recientemente.

Según ha relatado, hace días adquirió una propiedad por un precio muy por debajo del promedio del mercado: "Compré una vivienda por 45.000 euros, amueblada y con electrodomésticos. El banco me financió el 90% y yo aporté 9.000 euros de mi bolsillo".

Medina ha precisado que el inmueble está ubicado en una localidad a 15 minutos en coche de Albacete. "No todo el mundo quiere vivir allí", ha admitido, aunque insistió en que es cuestión de organización financiera: "Que alguien me diga que no puede ahorrar 9.000 euros. En tres años serían 250 euros al mes. ¿De verdad nadie puede ahorrar 125 euros al mes durante seis años? Pues entonces se lo tiene que mirar ese alguien".

Durante su intervención, también ha sido critico con los movimientos sociales que protestan por la situación de la vivienda: "No sé cuántas huelgas tiene que hacer el sindicato de alquileres, pero cada vez que lo hacen sube el precio del alquiler".

