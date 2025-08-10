Ahora

Un joven sufre un golpe de calor en el metro de Madrid: su estado es grave

Los detalles Efectivos de Samur Protección Civil aplicaron al afectado suero frío para intentar bajar su temperatura corporal, que se encontraba en 41 grados.

Un joven de 25 años ha sufrido durante la noche de sábado un golpe de calor en el metro de Madrid. Según han informado los servicios de Emergencias, su estado es grave.

Ocurrió en la estación de Herrera Oria, en la línea 9 y en plena ola de calor. Sobre las 21:00 horas, los vigilantes del transporte público evacuaron a un joven a la calle que aseguraba encontrarse mal y desorientado.

Hasta el lugar se desplazó el Samur Protección Civil, cuyos efectivos aplicaron suero frío al afectado, además de cubrirle con una manta fría con el objetivo de bajar su temperatura corporal, que superaba los 41 grados.

Debido a la gravedad de su estado, este hombre fue intubado y trasladado al madrileño Hospital de La Paz.

