Un joven sufre un golpe de calor en el metro de Madrid: su estado es grave

Imagen de archivo de una ambulancia de SAMUR Protección Civil

Los detalles Efectivos de Samur Protección Civil aplicaron al afectado suero frío para intentar bajar su temperatura corporal, que se encontraba en 41 grados.

Un joven de 25 años sufrió un golpe de calor en el metro de Madrid durante la noche del sábado, en plena ola de calor. El incidente ocurrió en la estación de Herrera Oria, en la línea 9, alrededor de las 21:00 horas. Los vigilantes del transporte público evacuaron al joven a la calle al notar que se encontraba mal y desorientado. El Samur Protección Civil llegó al lugar y le aplicó suero frío y una manta fría para reducir su temperatura corporal, que superaba los 41 grados. Debido a la gravedad, el joven fue intubado y trasladado al Hospital de La Paz.

Un joven de 25 años ha sufrido durante la noche de sábado un golpe de calor en el metro de Madrid. Según han informado los servicios de Emergencias, su estado es grave.

Ocurrió en la estación de Herrera Oria, en la línea 9 y en plena ola de calor. Sobre las 21:00 horas, los vigilantes del transporte público evacuaron a un joven a la calle que aseguraba encontrarse mal y desorientado.

Hasta el lugar se desplazó el Samur Protección Civil, cuyos efectivos aplicaron suero frío al afectado, además de cubrirle con una manta fría con el objetivo de bajar su temperatura corporal, que superaba los 41 grados.

Debido a la gravedad de su estado, este hombre fue intubado y trasladado al madrileño Hospital de La Paz.