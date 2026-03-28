Benjamin Prado: "Toda Europa está con la posición del Gobierno de España en Irán, Trump está solo y con el PP está Vox"

El periodista ha cargado contra la formación de ultraderecha y apunta al PP. "Cuando votas con ellos no puedes vender un lenguaje y una idea de moderación y de centralismo", afirma.

Benjamín Prado ha estado en laSexta Xplica para hablar de la abstención del PP al decreto anticrisis del Gobierno aprobado en el Congreso sin el voto positivo de los 'populares'. Además, el periodista ha expuesto que, en la cuestión de la guerra de Irán, "toda Europa está con el Gobierno de España".

"Por eso Trump está solo; el PP, mientras, está con Vox. Me acuerdo de un viejo chiste con dos borrachos abrazados por la calle y uno decía que le dejara en medio. Con Vox no existe el medio. Si votas con Vox no puedes vender un lenguaje y una idea de moderación y de centralismo", cuenta.

E insiste en esa idea: "Vox está con el PP y con Trump, aunque parezca mentira los patriotas de Vox apoyan la guerra y la intervención".

"Vox se sube a un tractor para luego votar contra las ayudas y planes de ayuda a los agricultores", ha apuntillado Prado.

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