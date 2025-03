Benjamín Prado: "Me parece un disparate monumental gastar dinero en rearmar Europa, el dinero hay que gastarlo en educación, sanidad e infraestructuras"

Europa se dirige a un importante aumento del gasto militar tras el acercamiento de Estados Unidos a la postura de Vladimir Putin en el conflicto que Rusia mantiene con Ucrania. Sin embargo, en España se ha abierto el debate sobre si se debe priorizar el aumento del gasto en Defensa sobre otras partidas.

Para Benjamín Prado, este aumento de la partida de Defensa no tiene sentido: "Me parece un disparate monumental gastar dinero en rearmar Europa, me parece que el dinero hay que gastarlo en educación, sanidad e infraestructuras".

"Antes decían que sacar 800.000 millones de euros era imposible, ahora parece que se puede sacar de debajo de las piedras", asegura el escritor para concluir.