Baltasar Garzón, sobre la mediación de Zapatero en la liberación de presos en Venezuela: "Su labor ha sido muy meritoria en casos humanitarios"

Baltasar Garzón defendió la actuación de Zapatero en Venezuela y aseguró que "lo que diga el PP o la extrema derecha en este tema" para él "no tiene mayor peso": "Es absolutamente interesado".

Después de producirse la excarcelación de presos en Venezuela que José Luis Rodríguez Zapatero negoció durante meses, Baltasar Garzón defendió la actuación del expresidente del Gobierno en este vídeo de laSexta Xplica tras las críticas del PP. Según Garzón, esas críticas "no tienen peso": "Lo que diga el PP o la extrema derecha, para mí, en este tema no tiene mayor peso y es absolutamente interesado".

"La labor del expresidente Zapatero, desde hace años, ha sido muy meritoria en lo que se refiere a la mediación en casos humanitarios en Venezuela y en otros sitios del mundo. Yo no tengo más que agradecimiento por esa labor que hace", defendió el magistrado de manera contundente en este vídeo de principios de 2026.

Además, Garzón señaló que "Zapatero ha mediado en la liberación de otras personas y de otros funcionarios": "Lo que ocurre que parece que aquí retorcemos cualquier situación para que se vuelva en contra de cualquier iniciativa de mediación humanitaria. Hay mediaciones humanitarias en medio mundo, se produce esta en Venezuela y es objeto de destrucción total frente al que la ha llevado a cabo".

"La posición es la de esta madre que agradece esta gestión. Nadie ha obligado a Zapatero, es una labor humanitaria", concluyó.

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