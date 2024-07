Baltasar Garzón habló en laSexta Xplica sobre la actuación del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, y defendió que "lo primero que tendría que ocurrir es que hubiera una investigación e instrucción con celeridad". "No se puede estar sometiendo al juicio y al escarnio público a ninguna persona", manifestó, en referencia al caso de la mujer del presidente del Gobierno.

En este sentido, Garzón destacó que "aquí estamos viendo cosas muy extrañas". "Una investigación o instrucción penal no se puede llevar como se está llevando este caso. No conozco al juez ni tengo ningún interés, pero sus actuaciones, que son jaleadas sistemáticamente por la oposición, está causando un daño irreparable a la justicia", criticó.

Así, el exmagistrado declaró que, "no se puede utilizar un parlamento para sustituir al Poder Judicial y viceversa", lo que él considera que es "'lawfare', instrumentalización de la justicia con fines políticos". "No me cabe la menor duda de que el objetivo es Sánchez, pero que ataquen a Sánchez y no a su mujer, que no tiene nada que ver en la gestión del Gobierno", manifestó Baltasar Garzón.