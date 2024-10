El presidente de AJUBANK, Jesús Robledo, ha comentado en Xplica que no puede permitir que digan que "hay desigualdad ni que hay maltrato contra los jóvenes".

"A mí me parece intolerable. Los pensionistas de hoy se lo han ganado con sus cotizaciones durante 40 años. Los pensionistas de hoy te han dado la vida, te han dado los estudios, te han mantenido. Tienes una formación que nosotros no teníamos y nos hemos ganado la pensión con nuestras cotizaciones. No te olvides que el 80%, casi el 90% son contributivas y vienen como consecuencia de lo que previamente hemos ido aportando año tras año", ha denunciado.

Así, ha reconocido que "hay otras pensiones que no son contributivas y las está dando el Estado por el bienestar". Pero ha recalcado que "los pensionistas aparte de nuestra pensión somos consumidores, y aparte de nuestra pensión pagamos nuestros impuestos. No vengáis a decir que hay desigualdad ni que hay maltrato contra los jóvenes. No te lo puedo permitir".