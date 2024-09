Mari Mar Jiménez, portavoz de 'las Kellys' de Madrid, comenta que paga sus impuestos "encantada de la vida" porque gracias a ellos dispone de una "pensión de incapacidad". "Lo que no me parece justo es que yo, que llevo cotizando toda mi vida desde que soy joven y he pagado mis impuestos asiduamente, tenga que ver los fraudes que tienen las grandes empresas", expresa indignada, añadiendo que "este país vive de lo que pagamos los trabajadores".

Según cuenta a laSexta Xplica, el 45% del dinero del Estado viene de "los trabajadores mileuristas", y expone en plató lo que ha tenido que pagar este año a Hacienda: "5.000 euros, que es mucho dinero, pero he tenido tres pagadores y una indemnización". A la portavoz de 'las Kellys' le parece bien: "Es lo que me tocaba hacer". Sin embargo, muestra su desconformidad y no le parece lógico las deudas que tienen las grandes empresas. "Por ejemplo, el Real Madrid, ¿cuántos millones debe y cuántas veces lo aplaza? No es lógico. Que lo aplace el que tiene un curro que no tiene para pagar sí, pero ¿un tío con toda esa pasta?", sentencia indignada, mientras en el plató se aplaude la queja.