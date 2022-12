María del Mar Jiménez tiene 60 años, es camarera de piso (kelly) y necesita un bastón para caminar, lo que le impide trabajar con normalidad. A la vez, está lejos aún de la edad de jubilación, pero su incapacidad es incompatible con su profesión. Es por eso que ha acudido a laSexta Xplica para relatar su testimonio y la preocupación por la pensión que pueda quedarle.

"¿Me quieres decir cómo hago una habitación con un bastón en la derecha?", se pregunta. "Las camareras que hoy en día están cotizando cuatro, tres, dos horas... ¿Cómo van a cotizar 37 años? ¿Cuántas vidas tienen que trabajar?", ha deplorado.

Sus condiciones son extremas. "Voy a pasar el tribunal dentro de un mes. No me quedan más narices, no puedo andar. Hay días que me caigo al suelo, tengo el dedo morado. ¿Qué me van a dar, un 30-35% después de cotizar 35 años?", ha cuestionado. Puedes ver el relato completo en el vídeo principal de esta información.