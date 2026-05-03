Entrevista en laSexta Xplica
Maestre, sobre su encontronazo con Vito Quiles: "Yo estaba con una depresión muy severa y mi madre con un cáncer de pulmón por el que falleció"
El periodista ha reconocido que estaba "muy jodido" cuando tuvo un encontronazo con el agitador y su "contexto era de una situación de inestabilidad total". Sin embargo, cree que fue "un error" reaccionar a la provocación de Vito Quiles como lo hizo.
Antonio Maestre ha hablado en laSexta Xplica sobre el encontronazo que tuvo con Vito Quiles en el 2024. "Yo estaba muy jodido. Estaba ya con una depresión muy severa y mi madre estaba con un cáncer de pulmón de muy mal diagnóstico, tanto como que acabó falleciendo después de eso. Y mi contexto era de una situación de inestabilidad total. Ahí yo reaccioné como se me ha enseñado a reaccionar en el barrio de toda la vida. Es decir, si te molestan, si te acosan, reaccionas", ha expresado.
Sin embargo, el periodista ha reconocido que cree que fue "un error" su forma de reaccionar a la provocación del agitador. "Creo que no hice lo correcto, no porque sienta ningún tipo de conmiseración con este personaje, sino porque creo que le di un contenido, que es lo que buscaba. Yo no soy así, pero es que además le di un contenido que es lo que buscaba y creo que eso es un error", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Creo que por mucho que yo estuviese en una situación, que no me culpo ni me machaco demasiado porque sé cuál era mi circunstancia, creo que es un error y es lo que busca".
Así, Maestre ha destacado que Vito Quiles "no es un periodista". "Llevar un micrófono no te convierte en periodista, porque si fuese así, Queipo de Llano sería presentador de radio", ha señalado, tras lo que ha criticado que el agitador "busca simplemente la reacción, provocar y generar este contenido". "Hay a veces que en situaciones emocionales de vulnerabilidad le das ese ese contenido y creo que es un error. Creo que esto no debe hacerse. Creo que lo hice y creo que hice mal. Creo que hay otras maneras de lidiar con él mucho mejores", ha concluido.
