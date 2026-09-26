Antonio Jiménez, jubilado y activista, tras el desahucio de Maricarmen: "Esto es el fracaso del sistema"

Para Antonio, según ha confesado en laSexta Xplica, las imágenes que se han visto en el caso de Maricarmen son difíciles de entender: "Esto... no parece que es de este mundo".

La situación de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid, ha provocado una creciente movilización. Decenas de personas han llegado a concentrarse y acampar en la Puerta del Sol para reclamar una solución que permita a la mujer recuperar su casa. Entre quienes siguen de cerca el conflicto está Antonio Jiménez, que califica lo ocurrido como "el fracaso del sistema".

Antonio asegura que ha estado presente en numerosos desahucios y describe cómo se viven desde dentro. "Yo he estado, no sé en cuántos desahucios. Eso es una cosa que no se lo aconsejo a nadie que lo vea, lo desgarrador que puede resultar", relata.

En su recuerdo está especialmente presente la llegada de las comitivas judiciales y policiales para ejecutar los lanzamientos. "Cuando llega el coche del juzgado, si fuera solo, se le comían. Entonces está allí el quinto de caballería para tirar esa puerta y ver a una señora que la sacas, que se agarra a la mesita...", cuenta.

Para Antonio, las imágenes que se han visto en el caso de Maricarmen son difíciles de entender: "Esto no parece que es de este mundo, ¿no? Esto es el fracaso de... que no sé cómo decirlo", sostiene.

El activista considera que el problema de la vivienda requiere decisiones políticas y defiende que existen herramientas para actuar sobre los precios y determinados modelos de alquiler: "Si a golpe de BOE se podía solucionar, con el Boletín Oficial del Estado, mañana se topan los precios, se acaba con los contratos turísticos, que eso es la de hostia lo que está formando, porque el que tiene un pisico ha encontrado una mina con el alquiler turístico", afirma.

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