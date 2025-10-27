Antonio, inversor inmobiliario: "No hace falta tener tanto dinero, yo me compré un piso ayer por 50.000 euros"

El debate sobre el acceso a la vivienda en España contó con la intervención de Tony Lauren, inversor inmobiliario y propietario de 7 viviendas, quien aportó su visión sobre los distintos perfiles de compradores y la realidad del mercado.

Antonio Lauren, experto en el sector inmobiliario, participó en el programa laSextaXplica para analizar el problema de la vivienda en el país. El agente explicó que mantiene contacto con una amplia variedad de potenciales compradores.

"Hablo con todo tipo de perfiles interesados en comprarse una casa", aseguró Lauren, detallando que se trata de "todo tipo de personas": "Desde gente extranjera hasta jóvenes que tienen posibilidad de adquirir una vivienda".

Entre risas, el periodista José Yélamo señaló: "De todo tipo de gente, que tiene dinero", a lo que el inversor matizó: "No es necesario tener tanto dinero; ayer me compré un piso por 50.000 euros". Lauren subrayó que lo esencial es "la responsabilidad de cada uno" de conocer sus necesidades y prioridades al comprar.

