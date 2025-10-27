Marta García Aller: "A Junts no le preocupa la ultraderecha de Vox, sino Aliança Catalana"

La cúpula de Junts está reunida en Perpiñán (Francia) para ver si continúa apoyando a Pedro Sánchez; Carles Puigdemont es partidario de romper los lazos con el Gobierno. La periodista Marta García Aller lo analiza en este vídeo.

Este lunes, Junts decide si retira su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez y si refrenda esta decisión a través de una consulta entre su militancia. Su líder, Carles Puigdemont, es partidario de romper los lazos con el Gobierno y así lo ha trasladado a la cúpula del partido que, sin embargo, muestra un hermetismo absoluto.

El periodista Juanma Romero ha revelado que desde el PSOE aseguran que "si no hay una moción de censura, el Gobierno podrá continuar adelante, aunque con muchas dificultades", ya que "la tesis que ellos sostienen es que a Junts no le convendría en ningún caso sumar sus votos a la ultraderecha de Vox, porque tendría una penalización altísima en Cataluña".

Sin embargo, y tras escuchar esta información de Romero, la periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial', apunta que, ahora mismo "más que la ultraderecha de Vox lo que le preocupa a Junts es la ultraderecha de Aliança Catalana, que es la que más votos le está quitando".

De este modo, García Aller señala en su análisis político que a lo largo del día iremos viendo hasta dónde llega realmente "esa teatralización de la ruptura", en qué se sustancia realmente porque "hasta ahora, las cosas que van trascendiendo indican que puede ser, por ejemplo, que se acaben las conversaciones en Suiza...". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.