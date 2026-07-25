Castañares critica que "no se hayan hecho los deberes" ante los incendios: "Hay que hacer una franja perimetral en las casas en medio de bosques"

"Si hubiera acuerdo político, un pacto de Estado, contra los incendios forestales y para proteger la vida de la gente, en una semana lo podríamos tener resuelto", ha expresado el experto forestal, quien se ha preguntado que "por qué no lo hacen".

Paco Castañares, exdirector General de Medio Ambiente de Extremadura, ha explicado en Sábado Clave por qué estamos ante menos incendios, pero más voraces. "Ante situaciones iguales de calor o muy parecidas a las que hubo el año pasado, ahora tenemos entre dos y cuatro toneladas de combustible de vegetación seca disponible para arder más en cada hectárea de nuestros campos", ha señalado, a lo que ha añadido que "es fácil entender que van a ser mucho más explosivo los incendios".

"Para que nos entiendan los ciudadanos, es como si hubiéramos repartido en el mes de mayo 800 litros de gasolina en cada hectárea. Si le explicamos esto a la gente en cada hectárea, multiplicado por 27,7 millones de hectáreas forestales que tiene nuestro país, nos dirá que lo raro es que se queme tan poco", ha subrayado.

En este sentido, el experto forestal ha subrayado que "los ayuntamientos tienen siempre más responsabilidades que capacidad económica para hacerlo". "Si hubiéramos hecho los deberes en el mes de mayo, que es hacer una franja de protección perimetral alrededor de cada casa, de cada urbanización y de cada pueblo que está en medio del bosque, hoy podríamos estar tranquilos de que no va a haber impacto del fuego contra las fachadas de las casas y, por lo tanto, donde más segura estaría la gente sería en su casa", ha criticado.

Castañares ha destacado que "eso cuesta muy poco dinero y sobre todo, muy poco tiempo para hacerlo". "Desbrozar una parcela de 3.000 metros alrededor de la casa cuesta 300 euros y se tarda hora y media en hacer; en una urbanización media puede costar 3.500 o 4.000 euros y se tarda un día y medio en hacer; y en un pueblo medio de 2.000 o 2.500 habitantes cuesta entre 35.000 y 40.000 euros y se tarda cuatro días en hacer", ha indicado.

Así, el exdirector General de Medio Ambiente de Extremadura ha afirmado que "en una semana, si hubiera acuerdo político, pacto de Estado, contra los incendios forestales y para proteger la vida de la gente, lo podríamos tener resuelto". "¿Por qué no lo hacen?", se ha preguntado.

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