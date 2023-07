Esther Redondo, la periodista que ha cubierto toda la información del PSOE durante la campaña electoral, ha afirmado en laSexta Xplica que "El PSOE hace sus propios cálculos según sus sondeos internos y creen que es posible la remontada, que no es un sueño". En este sentido, la periodisra ha señalado que en el partido que lidera Pedro Sánchez "creen que mañana va a haber sorpresa y lo que ellos vaticinan es que el PP no va a subir lo que Feijóo dijo hace una semana que iba a subir, hasta 168 escaños".

Además, creen que "el PSOE no se va a despeñar por debajo de los 100 escaños, y, según ellos, a lo que vamos es a un empate técnico entre los dos bloques, un empate técnico que llevaría al PSOE junto a Sumar a unos 150 o 155 diputados", un resultado que, tal y como ha subrayado Redondo, "le permitiría a Pedro Sánchez intentar una investidura".

"Si depende de Pedro Sánchez, no va a haber abstención del PSOE, como ocurrió en 2016, porque el partido no puede permitirse el lujo de volverse a partir en dos", ha expresado la periodista de laSexta, quien ha destacado "una cosa de la que se ha hablado muy poco y es que la hipotética abstención del PSOE no va a depender de Pedro Sánchez, sino que va a depender de la militancia", ya que, ha explicado Redondo, "Sánchez, cuando se hizo con las riendas del partido, cambió los estatutos del partido y lo que se recoge en los estatutos es que ante el hecho de facilitar la investidura de un candidato de otro partido, hay que hacer una consulta que es vinculante, es decir, que la dirección tiene que hacer lo que los militantes decidan".