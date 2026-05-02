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Nos pidieron 25 euros por dos horas

Alquiler de camas por horas, la precariedad llevada al extremo: laSexta Xplica accede a una de las habitaciones

Suelen estar en habitaciones minúsculas sin ventanas y sin ningún tipo de ventilación, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Alquiler de camas por horas

La precariedad llevada al extremo es el alquiler de camas por horas o días. Suelen estar en habitaciones minúsculas sin ventanas y sin ningún tipo de ventilación. Y estas camas suelen tener rotación de personas, lo que significa que una persona puede dormir por la mañana en esa cama y por la noche otra.

En laSexta Xplica, hemos accedido a una de estas habitaciones, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia. "Está todo muy sucio, las sábanas no las han lavado y las toallas son de un hospital de Madrid", señala Paula Blanco, periodista de laSexta Xplica, a quien un hombre pidió 25 euros por dos horas.

Se trata de un negocio ilegal que suele darse, sobre todo, en Madrid, Barcelona, Málaga y, sobre todo, las islas, como Ibiza y Palma de Mallorca. En el caso de Ibiza se llegan a alquilar dos sofás por 500 euros cada uno en un sofá minúsculo. Además, quienes viven allí son personas vulnerables e incluso trabajadores que con su sueldo no llegan a fin de mes, así como migrantes o incluso menores.

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