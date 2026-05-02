Pilar Gómez, tras ver el incidente entre Begoña Gómez y Vito Quiles: "Estaba viéndola a ella y lo estaba pasando mal, me estaba angustiando"

La periodista ha expresado que "lo que hace Vito Quiles no es periodismo, es denigrar a la profesión", a lo que ha añadido que, en muchos casos, para ella "es violento lo que hace" el agitador.

Pilar Gómez ha reaccionado en laSexta Xplica a las imágenes del incidente entre Begoña Gómez y Vito Quiles. "Yo estaba viendo a la mujer del presidente y lo estaba pasando mal, me estaba angustiando", ha reconocido, al tiempo que ha defendido que "lo que hace Vito Quiles no es periodismo, sino que es denigrar a la profesión", a lo que ha añadido que, en muchos casos, para ella "es violento lo que hace" el agitador.

"Dicho esto, me parece que tenemos que recordar cuándo empezó todo esto aquí. Hace unos años hablábamos de escrache y nos parecía muy bien que se hiciera con Soraya Sáenz de Santamaría o a algunos les parecía muy bien y partidos políticos apoyaban y participaban en esos escraches cuando estaba con un bebé en su casa. Y algunos ya decíamos que eso estaba muy feo, porque perdemos las formas", ha manifestado.

Además, la periodista ha destacado que le "llama también mucho la atención" que tengamos un ministro como Óscar Puente, que, según ha dicho, "señala continuamente a los periodistas en Twitter y que con el dinero de todos ha hecho una web para decir lo que es un bulo y lo que no es un bulo, en la web del Ministerio que pagamos todos y que insulta a medios de comunicación". "Me parece muy lamentable, porque yo le pido a Vito Quiles el respeto hacia los políticos y le pido a un ministro que le pagamos todos el respeto hacia los periodistas", ha concluido.

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