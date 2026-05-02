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En la sede de la Comisión Europea

Cientos de personas reclaman en Barcelona la liberación de los dos activistas retenidos por Israel

Los detalles Los manifestantes, que en muchos casos portaban banderas palestinas, han mostrado pancartas con lemas como 'Stop Israel. Stop terrorismo' o 'UE: basta de complicidad con Israel'.

Manifestación en Barcelona para exigir la liberación de los activistas retenidos por IsraelManifestación en Barcelona para exigir la liberación de los activistas retenidos por IsraelEuropa Press
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Centenares de personas se han concentrado frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona para reclamar la puesta en libertad de los dos activistas de la Flotilla Global Summud arrestados por Israel, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

Los manifestantes, muchos de los cuales llevaban banderas palestinas, han portado pancartas como 'Stop Israel. Stop terrorismo', 'UE: basta de complicidad con Israel' o 'Libertad a los rehenes'.

Los activistas, que se han declarado en huelga de hambre, comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal donde se decidirá sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes.

Abukeshek nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos.

Sally, su esposa, ha explicado que su marido se encuentra en un estado "correcto" de salud, aunque presenta algunas "pequeñas heridas".

"Está en estado de shock. Ha lamentado que haya sido el cumpleaños de una de sus hijas y que ni ha podido llamarla para felicitarla", ha comentado.

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